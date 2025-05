Il Napoli potrebbe rinunciare a Raspadori pur di avere Frattesi

Nella gara di semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona in Champions League, il grande protagonista è stato senza alcun dubbio Davide Frattesi, il quale ha segnato il gol decisivo, che ha permesso all’Initer di accedere alla finale della suddetta competizione. Non è un segreto che l’ex Sassuolo piaccia molto anche al Napoli e ad .L'articolo Il Napolipotrebberinunciare a Raspadori pur di avereFrattesi 🔗Dailynews24.it

Approfondimenti da altre fonti

1 Station Radio – Jacomuzzi: “Raspadori? Deve solo continuare a giocare. Gasperini via? Anche il Napoli potrebbe aver bisogno di un allenatore” L’ex direttore sportivo … L'articolo Jacomuzzi: “Raspadori? Deve solo continuare a giocare. Gasperini via? Anche il Napoli potrebbe aver bisogno di un allenatore” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

di RedazioneRaspadori Inter, l’attaccante del Napoli è la prima idea per l’attacco dei nerazzurri: Frattesi dentro l’ipotetico affare?Le manovre di calciomercato in vista della prossima estate potrebbero incrociare i piani di Inter e Napoli. Lo sottolinea TuttoSport in edicola stamattina, rilanciando un’ipotesi di scambio tra i due club. Si legge nel dettaglio:L’IDEA – «Frattesi può essere il mezzo grazie a cui arrivare a un giovane che però è già una certezza nel panorama internazionale. 🔗internews24.com

Vista la forma precaria di Neres, Conte potrebbe tornare al 3-5-2 con RaspadoriCome giocherà il Napoli lunedì sera contro l’Empoli? Ci sono da considerare le squalifiche di Anguissa e Di Lorenzo, si prova a recuperare Spinazzola e Buongiorno.Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:Nelle sue notti insonni il tecnico ha già iniziato a riflettere sui due piani per sostituirli. Quello più semplice prevede la promozione tra i titolari di Mazzocchi (o Spinazzola) e Gilmour, con la conferma del modulo 4-3-3. 🔗ilnapolista.it

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, Raspadori out contro il Torino? Il motivo; Se Conte torna al 4-3-3, dovrà rinunciare a Raspadori perfetto per giocare con Lukaku (Sky); Napoli-Torino, Sky anticipa la formazione: 4-4-2 con Olivera centrale e Raspadori in attacco; GAZZETTA - IMPOSSIBILE RINUNCIARE A RASPADORI: A VENEZIA SARÀ ANCORA 3-5-2. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il Napoli potrebbe rinunciare a Raspadori pur di avere Frattesi - Nella gara di semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona in Champions League, il grande protagonista è stato senza alcun dubbio Davide Frattesi, il ... 🔗dailynews24.it

Napoli, la punizione di Raspadori e il culto di McTominay: il segreto dei calci piazzati di Conte - Il gol con cui l’attaccante ha deciso la sfida di Lecce nasce da uno scherma studiato in allenamento. Lo scozzese sempre più idolo dei tifosi ... 🔗repubblica.it

Napoli-Lecce: ci pensa Raspadori, l'uomo del destino - Certe cose non succedono per caso. Perché di dei del calcio sono tra quelli più bizzosi, ma pure tra i più eccentrici. E allora succede che Giacomo Raspadori si ritrovi ... 🔗ilmattino.it