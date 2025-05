Il mondo saluta il Pontefice americano Le congratulazioni di Trump | Un onore per noi Non vedo l’ora di incontrarlo

Per la prima volta la Chiesa cattolica saluta un Papa americano. Robert Francis Prevost, cardinale nato a Chicago, ha assunto il nome di Leone XIV. L’annuncio è stato accolto con un coro di congratulazioni dalle cancellerie tutto il mondo, con una particolare soddisfazione espressa dal presidente americano Donald Trump.Trump apre il coro delle reazioni americane«congratulazioni al cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa. È un tale onore sapere che è il primo Papa americano. Che emozione e che grande onore per il nostro Paese. Non vedol’ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento molto significativo!», ha scritto Trump sul social Truth, battendo sul tempo molti altri grandi del mondo.Dagli echi entusiasti di Washington alla compostezza formale dell’Europa, il nuovo Pontefice ha incassato consensi e auspici trasversali. 🔗Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il mondo saluta il Pontefice americano. Le congratulazioni di Trump: “Un onore per noi. Non vedo l’ora di incontrarlo”

