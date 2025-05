Il mercatino dei ragazzi del Calcit

Tutto pronto per il mercatino dei ragazzi di domenica 11 maggio in zona Eden. In questa edizione ci saranno in offerta anche 800 borse coloratissime, disegnate dai bambini e bambine degli istituti comprensivi Giorgio Vasari, I.C Margaritone, primaria Aldo Moro e IC Cesalpino. Saranno presenti. 🔗Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Il mercatino dei ragazzi del Calcit

In arrivo la 71* edizione del Mercatino dei ragazzi del Calcit in zona Eden - Arezzo, 29 aprile 2025 – In arrivo la 71* edizione del Mercatino dei ragazzi del Calcit in zona Eden. L'appuntamento è per domenica 11 Maggio con la 71* edizione del Mercatino dei Ragazzi Calcit; iniziativa che dal 1978 si svolge nel centro di Arezzo coinvolgendo intere famiglie, con unico scopo rivolto a sostenere la Sanità Pubblica aretina. Lungo le vie Spinello, Niccolò Aretino e Guadagnoli fino all'edicola incrocio con via Crispi saranno dislocati circa 250 banchi gestiti da circa 500 ragazzi/ee loro familiari. 🔗lanazione.it

Il Calcit punta ad altri successi. Domenica il mercatino dei ragazzi. Tutti in piazza per la solidarietà - "Sarà un’altra annata di successi per il Calcit Valdichiana". Sono le parole entusiaste del presidente dell’associazione Massimiliano Cancellieri al termine dell’annuale assemblea generale dei soci. Il bilancio della storica associazione che si occupa della lotta contro i tumori è positivo confermando l’ incremento delle entrate grazie al contributo della popolazione e soprattutto la chiusura del bilancio 2024 in positivo, "nonostante – conferma ancora Cancellieri - i tanti investimenti attraverso il finanziamento da parte del Calcit Valdichiana dei progetti di sostegno alle famiglie nel ... 🔗lanazione.it

Una medaglia per la 71a edizione del Mercatino dei ragazzi del Calcit - Medaglia per la 71a edizione del Mercatino dei ragazzi 2025 che si svolgerà domenica 11 maggio in zona Eden ad Arezzo. Continua la collaborazione con l'ISIS Margaritone sezione orafi iniziata nel 2007. Negli anni 1995/2006 le medaglie furono ideate da affermati artisti aretini. Il nome della... 🔗arezzonotizie.it

