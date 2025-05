Come se si fosse diffusa una strana sindrome da presbiopia democratica, molti commentatori, che non esitano a inquadrare come pericoloso quanto sta accadendo lontano dai nostri confini, da ultimo in . Il melonismo , una minaccia sottovalutata il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Notizie Asvis: Inquinamento acustico, a che punto siamo? Una minaccia per la salute sottovalutata - Riproponiamo il testo di Antonella Zisa della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 10 febbraio 2025 A vent’anni anni dall’entrata in vigore della direttiva europea sul rumore ambientale, i progressi nella riduzione dell’inquinamento acustico restano difficili da valutare, principalmente a causa di lacune e ritardi nella comunicazione dei dati da parte della maggioranza dei Paesi dell’Unione europea. 🔗 ildenaro.it

Trump minaccia e negozia, Teheran accetta e mantiene le sue linee rosse - Teheran e Washington si incontreranno per colloqui in Oman il 12 aprile. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati uniti avvieranno negoziati «diretti» con l’Iran in un ultimo tentativo di […] The post Trump minaccia e negozia, Teheran accetta e mantiene le sue linee rosse first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it