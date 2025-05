Il leone americano

Roma. Settimane a parlare di Chiesa divisa, di guerre fra cardinali che non si conoscevano, stufi di Roma e delle sue liturgie, di spaccature profonde e non ricomponibili. E invece, anche .

Cosa riportano altre fonti

Dopo solo quattro scrutini è stato nominato papa l’americano agostiniano Francis Prevost, 69 anni, che ha scelto il nome Papa Leone XIV. La scelta ha sorpreso il popolo entusiasta, circa 150mila persone, che affollavano Piazza San Pietro. In molti si aspettavano un italiano. Si era molto parlato del cardinale veneto Pietro Parolin che, come spesso avviene da favorito , è stato bruciato dall’elezione del primo pontefice nord americano che vanta una lunga missione in Perù. 🔗nuovasocieta.it

“Sono molto fortunato ad essere qui adesso, sono molto orgoglioso che ci sia un americano in Vaticano ora. Spero che porti pace e che possa mediare tra gli Stati Uniti e l’Europa“, ha detto William Jordan, un ragazzo statunitense accorso in piazza San Pietro per l’elezione di Papa Leone XIV. “Non me l’aspettavo, in caso di un americano pensavo che eleggessero Burke, uno dei miei cardinali preferiti. 🔗lapresse.it

Tutti gli occhi alla Loggia delle Benedizioni per il primo sguardo al nuovo papa. Il nuovo pontefice è Leone XIV: questo il nome scelto dallo statunitense Robert Francis Prevost. Dopo la fumata bianca giunta pochi minuti dopo le 18 di giovedì, al termine di uno dei Conclavi più brevi dell'epoca... 🔗ravennatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

