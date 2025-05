il giorno in cui leone xiv camminò tra la gente di montoro

Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato eletto al quarto scrutinio il nuovo Pontefice, Leone XIV: Papa Robert Francis Prevost, primo nordamericano nella storia della Chiesa cattolica. Originario di Chicago, compirà 70 anni il prossimo 14 settembre.Figura di grande esperienza pastorale e spirituale, Prevost era fino a oggi prefetto del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina. Religioso dell’Ordine di Sant’Agostino, ha maturato una lunga attività missionaria in America Latina, in particolare in Perù, dove fu vescovo di Chiclayo, contribuendo in modo significativo allo sviluppo delle comunità locali e della Chiesa del territorio.Nel suo percorso spirituale e umano c’è anche una tappa in Irpinia, a Montoro, dove il 7 settembre 2024 fu accolto in occasione dell’Anno Giubilare Nicoliano. 🔗Anteprima24.it

