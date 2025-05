Il giallo dell’iniezione cervicale | Puntura e malessere consecutivi La madre nomina coroner di fiducia

Ravenna, 8 maggio 2025 – Il malore si era manifestato subito dopo quell’iniezione cervicale fatta in un ambulatorio di Ravenna. Poi il trasporto con l’ambulanza del 118 in pronto soccorso. E, da qui, in una clinica del comprensorio lughese specializzata in crisi cardiache: ma non c’era stato nulla da fare.Emergono via via nuovi particolari sul decesso di Marianny Mayling Campos Justianiano, la 44enne di origine venezuelana da anni residente a Ravenna deceduta tra il 29 e il 30 aprile per cause al vaglio della magistratura (il pm Francesco Coco ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti).E provare a dare una spiegazione all’improvvisa morte della figlia, la madre ha programmato di arrivare a Ravenna il 16 maggio. Allo stesso tempo ha dato mandato all’avvocato Giovanni Scudellari di rappresentarla in ogni tipo di accertamento tecnico. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il giallo dell’iniezione cervicale: “Puntura e malessere consecutivi”. La madre nomina coroner di fiducia

