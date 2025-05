Il favoloso mondo di Meloni smontato dalle opposizioni

«I dati Istat del primo trimestre 2025 su occupazione, salari e pil confermano l'efficacia della strategia che abbiamo messo in campo». E dunque «penso che il nostro impegno debba essere .

Dazi, Trump terrorizza il mondo: “Arriva la rivoluzione”. Meloni: “Misura sbagliata” - Trump sta parlando a tutto il mondo: dal palco di Washington si rivolge a tutto il mondo con le sue ultime dichiarazioni sui dazi e le sue parole fanno tremare l’Europa: “Renderemo gli Usa un Paese di nuovo ricco. Sono state rubate delle finanze, il nostro è un Paese derubato, sono state saccheggiate le vostre aziende. Tanti anni fa s parlava di sogno americano, ora è un po che non se ne parla più”. 🔗thesocialpost.it © thesocialpost.it - Dazi, Trump terrorizza il mondo: “Arriva la rivoluzione”. Meloni: “Misura sbagliata”

Il più grande terminal crocieristico al mondo “parla” italiano ed è negli Usa. Meloni: «Porterà benefici reciproci» - È negli Usa, “parla” italiano e, ha sottolineato il premier Giorgia Meloni, «porterà benefici reciproci all’Italia e agli Stati Uniti». È il nuovo Msc Terminal di Miami, il più grande terminal crocieristico al mondo, inaugurato oggi in occasione del Seatrade, la maggiore fiera internazionale del settore. Il terminal, realizzato da Fincantieri per Msc, «è un vanto per la nostra Nazione e ci riempie di orgoglio», ha detto Meloni, nel videomessaggio inviato per l’occasione. 🔗secoloditalia.it © secoloditalia.it - Il più grande terminal crocieristico al mondo “parla” italiano ed è negli Usa. Meloni: «Porterà benefici reciproci»

The Couple, il favoloso mondo di Elena Barolo: le critiche di Laura Maddaloni “ci sta prendendo in giro” | Video Mediaset - Elena Barolo continua a divertire a The Couple. La ex velina di Striscia La Notizia durante la diretta si esibisce con una canzone scritta e dedicata a Marilyn Monroe. Elena Barolo, la canzone per Marilyn Monroe a The Couple Dalla passione per gli uccelli alla canzone scritta per Marilyn Monroe. Elena Barolo continua a stupire a The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. 🔗superguidatv.it © superguidatv.it - The Couple, il favoloso mondo di Elena Barolo: le critiche di Laura Maddaloni “ci sta prendendo in giro” | Video Mediaset

Schlein attacca Meloni: "Vive in una dimensione parallela dove tutto va bene, ma dilaga il nulla" - 11:48 - Dazi: Romano (Nm), 'ruolo Meloni cruciale in rapporto Usa-Ue ... cui hanno perso la vita 26 persone e ha affermato che "il mondo intero è al fianco di 1,4 miliardi di indiani nella ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Feltri smonta la bufala sulla Meloni: “Come stanno le cose” - Vittorio Feltri dice la sua e smonta la bufala sulla Premier. Via la polizia da Palazzo Chigi. Questa una delle notizie che era trapelata nelle scorse giornate riguardanti la Premier Giorgia Meloni. 🔗msn.com