Il falso account X di Papa Leone XIV Robert Francis Prevost

Moltissimi utenti, compresi diversi giornalisti italiani e stranieri, hanno iniziato a seguire l’account X di “RobertFrancisPrevost” (@CardPrevost) convinti si trattasse di quello ufficiale del neo eletto PapaLeone XIV. A far sorgere qualche dubbio dovrebbe essere la biografia dell’account stesso, che riportava già l’elezione: «Pope Leo XIV. Official account». Un po’ troppo presto, considerando gli impegni del nuovo Papa: davvero avrebbe trovato il tempo di prendere il cellulare per aggiornarla? In realtà, si tratta di un accountfalso che in precedenza aveva un altro nome. Con quale scopo? Per ottenere follower facili.Le tracce del falsoaccountA differenza dell’altro account attribuito a RobertPrevost (di cui parliamo qui), quello che si spaccia per ufficiale risulta creato nel 2024 e conta appena quattro post pubblicati. 🔗Open.online

A seguito dell’annuncio dell’elezione di Papa Leone XIV, un account X ha iniziato a raccogliere decine di migliaia di follower e sembra destinato a crescere rapidamente. Si tratta dell’account attribuito a Robert Francis Prevost (@drprevost), la cui autenticità, nonostante il bollino blu, al momento non può essere confermata al 100%. A scatenare le reazioni degli utenti è stata una condivisione critica nei confronti di un intervento di JD Vance sulle parole di Gesù Cristo. 🔗open.online

Il nuovo Papa è l'americano Robert Francis Prevost. La stessa nazionalità di Donald Trump ma, a giudicare da alcuni suoi tweet risalenti allo scorso febbraio, con idee molto diverse sul tema dei migranti. L'account X di Papa Leone XIV veniva usato per lo più per repostare contenuti e notizie riguardanti la Chiesa, Papa Francesco o eventi legati alla sua attività in Peru. Recentemente però Prevost aveva pubblicato due articoli, uno di America Magazine e uno di NcrOnline che esprimevano una linea contraria rispetto a quella portata avanti negli Stati Uniti da Donald J. 🔗ilfoglio.it

Circola un video che mostra alcuni fotogrammi di una presunta puntata dei Simpson in cui verrebbe predetta la morte di Papa Francesco nel 2025. Tuttavia, non esistono corrispondenze con alcun episodio della serie. Inoltre, le immagini risultano generate tramite Intelligenza Artificiale. Non è la prima bufala diffusa in questo periodo sfruttando I Simpson e il ricovero di Papa Francesco (ne parliamo qui). 🔗open.online

