I tweet di papa Leone XIV contro il piano sui migranti di Trump

"JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri". Lo si legge sull'account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papaLeone XIV eletto oggi, giovedì 8 maggio, dal conclave dei cardinali riuniti. Il tweet risale allo scorso 3 febbraio. Ma non è stata l'unica. 🔗Today.it © Today.it - I tweet di papa Leone XIV contro il piano sui migranti di Trump

Il nuovo Papa è l'americano Robert Francis Prevost. La stessa nazionalità di Donald Trump ma, a giudicare da alcuni suoi tweet risalenti allo scorso febbraio, con idee molto diverse sul tema dei migranti. L'account X di Papa Leone XIV veniva usato per lo più per repostare contenuti e notizie riguardanti la Chiesa, Papa Francesco o eventi legati alla sua attività in Peru. Recentemente però Prevost aveva pubblicato due articoli, uno di America Magazine e uno di NcrOnline che esprimevano una linea contraria rispetto a quella portata avanti negli Stati Uniti da Donald J.

Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio. Curiosa figura di "yankee latinoamericano" Prevost, 69 anni, è il primo papa americano. Nato a Chicago da una famiglia di origine francese, è... 🔗today.it

"Il nuovo Papa, Leone XIV, è più di uno statunitense. I suoi antenati più prossimi sono latinoamericani: spagnoli e francesi, e ha vissuto per quarant'anni nella nostra America Latina, in Perù. Spero che sia il grande leader dei popoli migranti in tutto il mondo e spero che sostenga i nostri fratelli e sorelle migranti latinoamericani, oggi umiliati negli Stati Uniti". Lo scrive su X il presidente colombiano Gustavo Petro. 🔗quotidiano.net

