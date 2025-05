I Royal Days tornano a piazza Portello dal 16 al 18 maggio

Arriva in città un intero weekend ricco di attività e iniziative dedicate agli amici a quattro zampe: medici veterinari, allevatori ed educatori cinofili saranno a disposizione con consigli e dimostrazioni per prendersi cura della salute dei pet.I Royal Days di Royal Canin®Royal Canin® torna.

Cabina elettrica al Sodo, attesa la sentenza del Tar: ipotesi sospensione dei lavori. I cittadini tornano in piazza - Firenze, 2 maggio 2025 – È attesa per giovedì 8 maggio 2025 la decisione del Tar della Toscana sul ricorso presentato dall’Osservatorio del Quartiere 5 contro la realizzazione della nuova cabina elettrica di trasformazione del Sodo, a Firenze. Non si tratterà del verdetto definitivo, ma i giudici amministrativi potrebbero decidere una sospensione dei lavori, avviati ormai da un mese, in attesa del giudizio di merito. 🔗lanazione.it © lanazione.it - Cabina elettrica al Sodo, attesa la sentenza del Tar: ipotesi sospensione dei lavori. I cittadini tornano in piazza

A Busto Arsizio tornano i Fashion Days: quattro giorni di moda cultura e sostenibilità - Busto Arsizio (Varese), 8 marzo 2025 – La città è pronta a fare la propria parte in occasione dei Fashion Days di Federmoda, iniziativa promossa dall’associazione di categoria dell’abbigliamento di Confcommercio che da giovedì a domenica coinvolgerà l’intera provincia. Tre le parole chiave: cultura, sostenibilità e appunto moda con una ventina gli eventi programmati nel capoluogo, sessanta attività commerciali di vari settori che hanno confermato la partecipazione e come novità un cocktail esclusivo creato per l’occasione. 🔗ilgiorno.it © ilgiorno.it - A Busto Arsizio tornano i Fashion Days: quattro giorni di moda cultura e sostenibilità

Tornano i Rolli Days di primavera: ecco quando - Due weekend speciali, il 26-27 aprile e il 3-4 maggio, segnano il ritorno dei Rolli Days a Genova. L’edizione si lega a Euroflora e mette al centro il tema della natura, declinata tra ville, palazzi e giardini. La natura protagonista Genova apre le porte di un patrimonio storico spesso... 🔗genovatoday.it © genovatoday.it - Tornano i Rolli Days di primavera: ecco quando

