Il mondo si congratula con Robert Francis Prevost per l'elezione a Papa. Leone XIV, questo il nome scelto, è il primo Pontefice americano e proprio dagli Stati Uniti giungono le prime reazioni. "Che emozione, e che grande onore per il nostro Paese. Non vedo l'ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento davvero significativo", scrive immediatamente Donald Trump. Almeno guardando al passato però il presidente americano e il nuovo Papa non sembrano essere sulla stessa lunghezza d'onda rispetto a varie questioni. Lo scorso febbraio infatti l'allora cardinale Prevost criticò su X il vicepresidente americano J.D. Vance. "Si sbaglia, Gesù non ci chiede di dare una valutazione al nostro amore per gli altri", scrisse commentando un articolo del National Catholic Reporter dove Vance aveva parlato di un "concetto cristiano" secondo cui "si ama la propria famiglia, poi si ama il prossimo, poi si ama la propria comunità, poi si ama il proprio concittadino e poi si dà priorità al resto del mondo". 🔗Iltempo.it

© Iltempo.it - I leader mondiali si congratulano con Prevost: i messaggi di Trump, Putin e Netanyahu