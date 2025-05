I Gunners cadono al penultimo ostacolo mentre il PSG progredisce verso la finale di Champions League

2025-05-07 23:05:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:L’Arsenal si è inchinato dalla ChampionsLeague in semifinalementre il PSG ha progredito ad affrontare l’Inter in finale dopo la vittoria al Parc des Princes mercoledì.Fabian Ruiz e Achraf Hakimi hanno segnato per la squadra di Luis Enrique quando i campioni francesi sono emersi 2-1 vincitori la notte e 3-1 in aggregato.Bukayo Saka ha tirato indietro uno per gli uomini di Mikel Arteta, ma avrebbe potuto essere una storia molto diversa se non fosse per una performance ispirata di Gianluigi Donnarumma, che ha realizzato diversi meravigliosi salvataggi presto dopo che i cannonieri hanno iniziato fortemente a Parigi.Vitinha ha visto il suo rigore del secondo tempo salvato, ma ha dimostrato di avere poco influenza sul pareggio mentre il PSG si avvicinava a un passo più vicino alla vittoria del trofeo che per così tanto tempo li ha elusi. 🔗Justcalcio.com