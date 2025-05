Secondo il sondaggio “Intelligenza artificiale, una risorsa per la salute?”, condotto da SWG per Johnson & Johnson, per le nuove generazioni la ricerca scientifica (68%) e la medicina (66%) saranno i settori che trarranno i maggiori benefici dall’intelligenza artificiale. E oggi, alcuni giovani. 🔗Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - I giovani della seconda edizione di HealthBot immaginano il futuro della salute tra AI e fattore umano