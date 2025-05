i dossier sui presunti abusi

Recentemente sono stati diffusi rapporti scottanti in cui Prevost viene accusato di non aver dato seguito alle denunce di abusi sessuali da parte di alcuni prelati con cui avrebbe collaborato.I dossier sul nuovo papa Leone XIV 🔗 Today.it

Un infarto lo ha colto nella sua abitazione: aveva 66 anni. Era finito nel mirino dell’indagine Equalize. Ha perso la vita, colpito da un arresto cardiaco nella sua residenza, Carmine Gallo, l’ex super poliziotto che per lungo tempo è stato in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata a Milano e, più di recente, coinvolto […] L'articolo Scomparsa di Carmine Gallo, ex super agente di polizia agli arresti domiciliari per l’inchiesta sui presunti dossier illegali è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it