I 30 imprenditori che contano a Monza | chi sono cosa fanno e quanto fatturano le loro aziende

Monza, incendio in un ristorante con 30 clienti: evacuato anche un hotel - Incendio in un ristorante, locale evacuato insieme a un hotel situato proprio sopra la struttura. Serata movimentata a Monza quella di domenica 16 marzo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un' attività che si occupa di... 🔗monzatoday.it

© monzatoday.it - Monza, incendio in un ristorante con 30 clienti: evacuato anche un hotel