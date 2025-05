Him | il trailer del film prodotto da Jordan Peele

Him: il trailer del filmprodotto da JordanPeeleCosa saresti disposto a perdere pur di diventare una leggenda? Dai produttori di Monkeypaw Productions e dal Premio Oscar® JordanPeele — autori di successi cult come Scappa – Get Out, Noi, Nope — arriva Him, un inquietante viaggio nei lati oscuri della fama, del potere e dell’ossessione per l’eccellenza. Protagonista di questa intensa parabola è Marlon Wayans (“Air – La storia del grande salto”, “Respect”), in un’interpretazione sorprendente e drammatica.Him segue la storia di Cameron Cade (Tyriq Withers, “Atlanta”, “So Cosa Hai Fatto”), un promettente quarterback che ha sacrificato tutto per il football. Alla vigilia del celebre scouting Combine della NFL, un’aggressione violenta da parte di un fan gli provoca un trauma cranico che rischia di porre fine alla sua carriera. 🔗Cinefilos.it

