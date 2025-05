Hakimi | Speciale sfidare l’Inter Parentesi importante della mia carriera

Hakimi affronterà il suo passato nella notte più importante della stagione. Sarà infatti proprio l’Inter la prossima avversaria del PSG nella finale di Champions League, il 31 maggio. Il laterale marocchino, che con i nerazzurri ha vinto uno scudetto nel 2021 sotto la guida di Antonio Conte, ha commentato la sfida che lo attende al termine della vittoria del PSG sull’Arsenal, nella semifinale di ritorno.C’ERAVAMO TANTO AMATI – In un’intervista a Prime Video, Achraf Hakimi non ha nascosto l’emozione di ritrovare il club che lo ha consacrato tra i grandi del calcio europeo: «Sarà un momento Speciale ritrovare i miei ex compagni in finale di Champions League. Con loro ho passato un momento troppo importante della mia carriera, starò concentrato con il PSG perché c’è la missione di portare questo trofeo a Parigi. 🔗Inter-news.it © Inter-news.it - Hakimi: «Speciale sfidare l’Inter. Parentesi importante della mia carriera»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Hakimi non dimentica: «Finale di Champions contro l’Inter? Sarebbe una sfida speciale per me…» - di RedazioneHakimi non dimentica: «Finale di Champions contro l’Inter? Sarebbe una sfida speciale per me…» Le parole del terzino Achraf Hakimi non dimentica il passato. Dopo la vittoria ottenuta all’Emirates Stadium contro l’Arsenal, il laterale del Paris Saint-Germain ha voluto dedicare un pensiero alla sua ex squadra, l’Inter, intervenendo ai microfoni di Sky Sport. Il giocatore marocchino ha ricordato con affetto la stagione 2020-2021 vissuta in nerazzurro, un’annata speciale che gli ha permesso di conquistare il cuore dei tifosi interisti. 🔗internews24.com © internews24.com - Hakimi non dimentica: «Finale di Champions contro l’Inter? Sarebbe una sfida speciale per me…»

Hakimi non dimentica: «Inter nel mio cuore! Speciale sfidarla» - Achraf Hakimi ha dedicato un breve commento, nel post-partita di Arsenal-PSG, anche alla sua ex Inter. Il calciatore marocchino ha dato ulteriore prova del suo legame coi nerazzurri. LEGAME ETERNO – Achraf Hakimi si è pronunciato a Sky Sport sull’ipotesi di un’eventuale finale contro la sua ex Inter. Il calciatore del PSG ha dimostrato nuovamente quanto i colori nerazzurri conservino un valore speciale per lui: «Non ho pensato finora alla squadra contro cui giocare l’eventuale finale, essendomi concentrato solo sul PSG e sul lavoro da fare per arrivare in fondo. 🔗inter-news.it © inter-news.it - Hakimi non dimentica: «Inter nel mio cuore! Speciale sfidarla»

PSG Arsenal 2-1, saranno Donnarumma e compagni a sfidare l’Inter in finale di Champions League: Fabian Ruiz e Hakimi decisivi - di Redazione JuventusNews24PSG Arsenal 2-1, saranno Donnarumma e compagni a sfidare l’Inter: il resoconto della semifinale di Champions League È terminata anche la seconda semifinale di Champions League: a sfidare l’Inter a Monaco ci saranno i francesi che hanno battuto 2-1 l’Arsenal dopo il risultato di 1-0 in trasferta. Le reti di Fabian Ruiz e Hakimi decidono il match, serve a poco quella di Saka. 🔗juventusnews24.com © juventusnews24.com - PSG Arsenal 2-1, saranno Donnarumma e compagni a sfidare l’Inter in finale di Champions League: Fabian Ruiz e Hakimi decisivi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Psg, Hakimi ritrova l'Inter: Sarà una finale speciale per me; Hakimi: Con l'Inter è speciale, ma abbiamo una missione. Sommer? Donnarumma ancora più forte; Psg-Arsenal 2-1: Ruiz e Hakimi stendono i Gunners, parigini in finale contro l'Inter; Il Psg si prende la finale di Champions buttando fuori l'Arsenal: le reazioni social. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Hakimi: "Con l'Inter è speciale, ma abbiamo una missione. Sommer? Donnarumma ancora più forte" - Achraf Hakimi, terzino del Paris Saint-Germain che ha eliminato l`Arsenal in semifinale di Champions League anche grazie ad un suo goal, ha parlato a Prime Video:. 🔗msn.com

Hakimi non dimentica: «Inter nel mio cuore! Speciale sfidarla» - LEGAME ETERNO – Achraf Hakimi si è pronunciato a Sky Sport sull’ipotesi di un’eventuale finale contro la sua ex Inter. Il calciatore del PSG ha dimostrato nuovamente quanto i colori nerazzurri ... 🔗inter-news.it

Hakimi: “Contro l’Inter in finale? Sarebbe speciale” - Chi spera di poter approdare in finale è Achraf Hakimi, altro calciatore ... proprio in finale l’Inter, club a cui è rimasto legatissimo dopo lo scudetto vinto: “Giocare contro l’Inter in finale ... 🔗passioneinter.com