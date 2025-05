Habemus Papam | Robert Francis Prevost è Papa Leone XIV il primo Pontefice americano della storia

Fumata bianca in Vaticano: RobertFrancisPrevost è stato eletto PapaLeone XIV. primoPonteficeamericano, il suo messaggio è un appello alla pace e all’unità.Il nuovo PapaLeone XIV è il primoPapaamericanoPapaLeone XIV è il nuovo Ponteficedella Chiesa Cattolica, eletto oggi, 8 maggio 2025, al quarto scrutinio del Conclave. Il nome scelto è simbolico: Leone XIV, in continuità con i grandi suoi predecessori dellastoria. Ma c’è un primato storico: è il primoPapaamericano.Nato negli Stati Uniti, RobertFrancisPrevost è un agostiniano ed è il 267° successore di San Pietro. La fumata bianca è apparsa alle ore 18:08 dal comignolo della Cappella Sistina, accompagnata dal suono festoso delle campane di Roma, Gerusalemme, Parigi e di molte altre città del mondo.Il messaggio del nuovo Papa Leaone XIVNel suo primo messaggio dalla Loggia centrale di San Pietro, PapaLeone XIV ha dichiarato: “La pace sia con tutti voi. 🔗.com © .com - Habemus Papam: Robert Francis Prevost è Papa Leone XIV, il primo Pontefice americano della storia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2025 E' stato eletto il nuovo Papa. Ecco il cardinale diacono Dominique Mamberti che pronuncia il tradizionale "Habemus Papam". Il nuovo Pontefice è Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

È arrivata la fumata bianca: i 133 cardinali riuniti nella Cappella Sistina hanno eletto il 267esimo successore di Pietro. Il responso del comignolo è stato accolto dalla gioia dei fedeli riuniti in piazza San Pietro. Anche Bergoglio e Ratzinger erano stati eletti nel secondo giorno di Conclave. Per Giovanni Paolo II era servito un giorno in più. Due giorni anche per Giovanni Paolo I. Il nuovo Papa è stato eletto al quarto scrutinio. 🔗secoloditalia.it

Robert Francis Prevost è il nuovo Papa della Chiesa cattolica, col nome di Leone XIV. Vince il Conclave il meno americano dei cardinali americani, il missionario globale che prende il nome di Leone XIII, il Papa delle encicliche sociali, il 70enne già missionario in Perù e titolare delle cause religiose dell’America Latina. Un erede di Francesco ma statunitense.Il nnuovo Papa è il primo nordamericano, un custode dell’eredità di Francesco. 🔗it.insideover.com

Se ne parla anche su altri siti

È fumata bianca: Habemus Papam. È il cardinale Robert Francis Prevost: prende il nome di Leone XIV(video); Habemus Papam, il Cardinale Robert Francis Prevost è il nuovo Papa Leone XIV: un segno di speranza e pace globale; HABEMUS PAPAM: ROBERT FRANCIS PREVOST È LEONE XIV; L’americano Robert Francis Prevost eletto papa: sarà Leone XIV. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Habemus Papam, eletto l'americano Robert Francis Prevost: è Leone XIV. "La pace sia con voi" - Vescovi europei: "Felici per Prevost, ci sarà vicino in questo momento" "La Presidenza del Ccee esprime, a nome di tutti i vescovi europei, la gioia e la gratitudine al Signore per l’elezione a Papa d ... 🔗msn.com

Habemus Papam: Robert Francis Prevost è il nuovo Papa, si chiamerà Leone XIV - Il cardinale protodiacono si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni per pronunciare la formula solenne: «Annuntio vobis gaudium magnum: habemus ... 🔗panorama.it

Habemus Papam. L'americano Prevost è Leone XIV: pace, dialogo e l'eredità di Francesco - Habemus Papam. Robert Francis Prevost è il 267esimo Pontefice della storia della Chiesa cattolica, con il nome di Leone XIV. La fumata bianca ... 🔗iltempo.it