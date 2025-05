habemus papam… ma ricordiamo anche il primo papa africano

Sì, certo, abbiamo un nuovo Papa . Ma non tutti sanno che nella storia della Chiesa abbiamo già avuto un vero “ Papa nero”: Gelasio I.Di origine africana, Gelasio fu una figura centrale nella definizione dei rapporti tra potere spirituale e potere temporale. A lui si deve la celebre distinzione tra regalis potestas (il potere temporale, affidato all’imperatore) e auctoritas sacrata pontificum (il potere spirituale, spettante al Papa , successore del vescovo di Roma, Pietro). Secondo questa visione, l’autorità spirituale è superiore a quella politica.Siamo nell’anno 492, il primo marzo, quando Gelasio I – descritto come un uomo dalla pelle scura – viene eletto pontefice in un momento di grandi tensioni teologiche, nel pieno dello scisma di Acacio. Si discuteva della doppia natura di Cristo: umana e divina, entrambe distinte ma coesistenti, contro chi sosteneva l’esistenza della sola natura divina. 🔗 Lortica.it

