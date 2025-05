Habemus Papam Il momento dell’annuncio di Prevost Leone XIV e la sorpresa dei fedeli a San Pietro – Il video

Accolto da un’ovazione fragorosa, il cardinale protodiacono Dominique Mamberti si è affacciato questa sera pochi minuti dopo le 19 alla Loggia delle Benedizioni in Piazza San Pietro e ha annunciato solennemente: «Annuntio vobis gaudium magnum: HabemusPapam». Dopo l’entusiasmo iniziale, un silenzio carico di attesa ha avvolto la folla, pronta a scoprire il nome del successore di Papa Francesco. Con voce ferma, Mamberti ha pronunciato la tradizionale formula in latino: «Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leone XIV». Tradotto: «L’eminentissimo e reverendissimo signore, Robert Francis, cardinale della Santa Romana Chiesa Prevost, che ha scelto per sé il nome di Leone XIV». Nei pochi istanti prima della pronuncia del nome “Prevost” la piazza è rimasta come sospesa, poi è esplosa in un nuovo boato di gioia, e forse di sorpresa. 🔗Open.online