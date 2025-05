GTA 6 vale realmente un prezzo alto e non Mario Kart World secondo un ex-Rockstar Games

La pubblicazione del nuovo trailer di GTA 6 ha infiammato il dibattito sul futuro dei videogiochi, non solo per la qualità visiva e tecnica mostrata, ma anche per il prezzo atteso al lancio. Mike York, ex-animatore di RockstarGames, ha scatenato le polemiche affermando che Grand Theft Auto 6 merita un prezzo elevato, prendendo di mira apertamente MarioKartWorld. Il confronto tra due colossi così diversi ha acceso discussioni tra fan e analisti: ma cosa c’è davvero dietro queste affermazioni?Grazie a Nintendo Life scopriamo che Mike York, che ha lavorato a titoli come GTA V e Red Dead Redemption 2, ha difeso in queste ore un possibile prezzo elevato per GTA 6 (ipotizzato intorno agli 80-90 dollarieuro), sottolineando come nessun altro gioco raggiunga lo stesso livello di dettaglio e realismo. 🔗Game-experience.it © Game-experience.it - GTA 6 vale realmente un prezzo alto e non Mario Kart World, secondo un ex-Rockstar Games

