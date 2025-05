Groenlandia Trump mobilita l’intelligence | 007 Usa a caccia di informazioni

(Adnkronos) –Alle agenzie di intelligence americane è stato ordinato di aumentare le operazioni per la raccolta di informazioni in Groenlandia, mossa che indica come l’apparato dei servizi Usa sia stato mobilitato per la campagna lanciata da Donald Trump per l’annessione dell’isola artica. E’ quanto rivela il Wall Street Journal, citando fonti informate sulla direttiva diramata da Tulsi Gabbard, a capo della National Intelligence che coordina tutta le agenzie di intelligence. Con la direttiva si ordina di acquisire maggiori informazioni sul movimento che chiede l’indipendenza delle Groenlandia dalla Danimarca e l’atteggiamento verso le operazioni americane di sfruttamento delle risorse. Inoltre alle agenzie – sia quelle delle classiche spie, che quelle concentrate su intercettazioni satellitari e delle comunicazioni – viene chiesto di identificare le persone che, nell’isola come in Danimarca, possono appoggiare la linea americana. 🔗Ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

Groenlandia, Trump mobilita l’intelligence: 007 Usa a caccia di informazioni - (Adnkronos) – Alle agenzie di intelligence americane è stato ordinato di aumentare le operazioni per la raccolta di informazioni in Groenlandia, mossa che indica come l'apparato dei servizi Usa sia stato mobilitato per la campagna lanciata da Donald Trump per l'annessione dell'isola artica. E' quanto rivela il Wall Street Journal, citando fonti informate sulla direttiva […]L'articolo Groenlandia, Trump mobilita l’intelligence: 007 Usa a caccia di informazioni proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Groenlandia, Trump mobilita l’intelligence: 007 Usa a caccia di informazioni - (Adnkronos) – Alle agenzie di intelligence americane è stato ordinato di aumentare le operazioni per la raccolta di informazioni in Groenlandia, mossa che indica come l'apparato dei servizi Usa sia stato mobilitato per la campagna lanciata da Donald Trump per l'annessione dell'isola artica. E' quanto rivela il Wall Street Journal, citando fonti informate sulla direttiva […] 🔗periodicodaily.com

WSJ: “Trump ha ordinato a tutte le agenzie di intelligence di spiare la Groenlandia”. Danimarca turbata: “Gli amici non si spiano” - Washington, 7 maggio 2025 - In un articolo, che ha fatto saltare sulla poltrona le autorità danesi, il Wall Street Journal afferma che alle agenzie di intelligence americane Trump ha ordinato di intensificare le operazioni di spionaggio in Groenlandia.Una mossa che confermerebbe come il tycoon faccia sul serio, e che abbia deciso di farsi aiutare dai servizi Usa a promuovere la sua campagna per l'annessione dell'isola artica, "necessaria per la sicurezza Usa" come lui sostiene. 🔗quotidiano.net © quotidiano.net - WSJ: “Trump ha ordinato a tutte le agenzie di intelligence di spiare la Groenlandia”. Danimarca turbata: “Gli amici non si spiano”

Approfondimenti da altre fonti

Groenlandia, Trump mobilita l'intelligence: 007 Usa a caccia di informazioni; Groenlandia, Trump mobilita l’intelligence: 007 Usa a caccia di informazioni; Dazi, Trump: Non disponibile a ritirare tariffe 145% contro Cina; Maura Delpero è la prima donna a vincere il David alla Miglior regia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Groenlandia, Trump mobilita l'intelligence: 007 Usa a caccia di informazioni - (Adnkronos) - Alle agenzie di intelligence americane è stato ordinato di aumentare le operazioni per la raccolta di informazioni in Groenlandia, mossa che indica come l'apparato dei servizi Usa sia st ... 🔗msn.com

WSJ: “Trump ha ordinato a tutte le agenzie di intelligence di spiare la Groenlandia”. Danimarca turbata: “Gli amici non si spiano” - Il ministero degli Esteri danese convocherà l’ambasciatore Usa nella speranza che smentisca quanto scritto dal giornale ... 🔗msn.com

Gli Usa aumentano lo spionaggio in Groenlandia e la Danimarca convoca l’ambasciatore - La Danimarca ha annunciato che convocherà l’ambasciatore statunitense a Copenaghen in risposta alle notizie secondo cui le agenzie di intelligence americane avrebbero ricevuto l’ordine di intensificar ... 🔗globalist.it