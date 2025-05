Greta e Umberto uccisi da un motoscafo sul lago di Garda condanne definitive per i tedeschi

Brescia, 8 maggio 2025 – La Cassazione ha confermato le condanne inflitte a Christian Teismann (2 anni e 11 mesi) e Patrick Kassen (4 anni e 6 mesi), i due manager di Monaco di Baviera che la sera del 19 giugno ‘21 sul Garda a bordo del potente Acquarama del primo falciarono e uccisero i fidanzati Umberto Garzarella a Greta Nedrotti, 37 e 25 anni, fermi nel golfo di Salò sul loro gozzo in legno a guardare le stelle.I giudici romani hanno rigettato il ricorso delle difese dei tedeschi, gli avvocati Guido Sola e Massimo Bonvicini, accogliendo solo la parte relativa alla confisca del motoscafo Riva, di cui se ne riparlerà in un nuovo processo d’appello. L’annullamento della confisca del motoscafo era stato del resto chiesto anche dal procuratore generale, che aveva dato un peso alla resipiscenza mostrata dagli imputati e riteneva mancasse un collegamento stabile con il reato. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Greta e Umberto uccisi da un motoscafo sul lago di Garda, condanne definitive per i tedeschi

