Graduatorie ATA 24 mesi | ultime scadenze e assistenza alla compilazione delle domande

Il personale ATA deve rispettare due date importanti nel mese di maggio 2025. Fino al 19 maggio, chi intende entrare nelle Graduatorie ATA 24 mesi può presentare domanda per l’inserimento, passaggio fondamentale per accedere ad assunzioni a tempo indeterminato e determinato nel settore scolastico. Parallelamente, fino al 9 maggio, il personale può anche richiedere l’accesso . Graduatorie ATA 24 mesi: ultimescadenze e assistenzaallacompilazionedelledomande Scuolalink. 🔗Scuolalink.it

Cosa riportano altre fonti

Il servizio prestato in scuole paritarie, pur non costituendo requisito per l’accesso alle graduatorie ATA 24 mesi, viene comunque considerato ai fini del punteggio. Secondo quanto previsto dalla nota 4 delle tabelle di valutazione allegate all’Ordinanza Ministeriale n. 21 del 2009, il punteggio riconosciuto per tali servizi è ridotto alla metà rispetto a quello ottenibile con attività svolte presso scuole statali. 🔗orizzontescuola.it

Fino alle ore 14 del 19 maggio il personale ATA può compilare e inoltrare su Istanze online la domanda finalizzata all'inserimento o aggiornamento nelle graduatorie di prima fascia ATA. Alle graduatorie accedono coloro che hanno maturato almeno 24 mesi (o 23 mesi e 16 giorni) di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali. Le graduatorie vengono utilizzate per i ruoli e le supplenze nell'a. 🔗orizzontescuola.it

Gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi finalizzati all'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utili per i ruoli e le supplenze nell'anno scolastico 2025/26. I bandi, come indicato nella nota ministeriale del 10 aprile, devono essere pubblicati entro il 17 aprile.L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi 2025, domande dal 28 aprile al 19 maggio. I BANDI regionali [IN AGGIORNAMENTO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Approfondimenti da altre fonti

Ata 24 mesi, aggiornamento modello B2, si devono compilare di nuovo tutte le sezioni?; Graduatorie ATA 24 mesi, precisazioni USR Friuli Venezia Giulia sui contratti di prestazione d’opera finanziati dalla Regione; Motivi di esclusione dalle Graduatorie ATA 24 mesi 2025 2026; Errore su Istanze OnLine blocca il calcolo del servizio per le Graduatorie ATA 24 mesi 2025. 🔗Cosa riportano altre fonti

Graduatorie ATA 24 mesi, gli operatori dei servizi agrari non possono fare domanda per collaboratore scolastico. Chiarimenti dal MIM - Non si tratta di una disfunzione momentanea della piattaforma dedicata alle domande per le graduatorie ATA 24: gli operatori ... 🔗orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi 2025: domande fino al 19 maggio ore 14. Riserve, servizio misto, TUTORIAL. Tutto quello che c’è da sapere [SPECIALE] - Dalle ore 14 di oggi lunedì 28 aprile e fino alle ore 14 del 19 maggio sono aperte le domande di inserimento/aggiornamento ... 🔗orizzontescuola.it

Motivi di esclusione dalle Graduatorie ATA 24 mesi 2025 2026: ecco quando le domande sono respinte, inammissibili o nulle - L'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi 2025 2026 è in corso. Per aiutare gli aspiranti che devono presentare la domanda, spieghiamo quali sono i motivi di esclusione dalla graduatoria e di null ... 🔗ticonsiglio.com