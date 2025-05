Gli umarell 2 0 di Villasanta | ingegneri e periti in pensione diventano gli occhi del Comune

Villasanta – Da circa un mese a Villasanta gli “umarell” - termine bolognese entrato nel lessico Comune per indicare simpaticamente i pensionati appassionati di cantieri - hanno trovato un nuovo e ufficiale impiego. Non più semplici spettatori con le mani dietro la schiena, ma veri e propri collaboratori dell’ufficio Lavori pubblici del Comune.Progetto innovativo di coinvolgimento dei pensionatiIl progetto, innovativo nella sua semplicità, trasforma il loro sguardo vigile e premuroso in uno strumento prezioso per monitorare lo stato della città. Un’iniziativa promossa dal sindaco Lorenzo Galli, nata per rispondere alla doppia esigenza di colmare la cronica carenza di personale dell’amministrazione comunale e di valorizzare le competenze tecniche di cittadini in pensione, desiderosi di rendersi utili. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli “umarell 2.0” di Villasanta: ingegneri e periti in pensione diventano gli occhi del Comune

