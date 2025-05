Giro d’Italia 2025 le voci della vigilia Ayuso | Spero nella cronometro Roglic | van Aert porterà azione

Giornata di vigilia a Durazzo, dove venerdì 9 maggio scatterà il Girod’Italia2025. Sarà l’Albania a ospitare le prime tre frazioni della Corsa Rosa, che incomincerà con una tappa da non sottovalutare con arrivo a Tirana. I grandi favoriti per la vittoria finale sono lo sloveno Primoz Roglic e lo spagnolo Juan Ayuso, che sono intervenuti a poche ore dal via.Primoz Roglic: “Il chilometro Red Bull è una bella sorpresa, Spero sia divertente e porti azione, ma Spero anche di non dover proprio sprintare lì! È interessante correre contro il mio ex compagno di squadra Wout van Aert. Per me è più di un semplice corridore. Avrà sicuramente le sue occasioni in questo Giro“.Juan Ayuso: “Correre qui è diverso rispetto alla Volta Catalunya. Il Giro è più duro e più lungo. Devo stare attento ogni giorno. 🔗Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, le voci della vigilia. Ayuso: “Spero nella cronometro”. Roglic: “van Aert porterà azione”

Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗2anews.it

Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre.GPM GIRO D’ITALIA 2025PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km)SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗oasport.it

Un anniversario importante. Il Giro d’Italia 2025 comincerà il 9 maggio, lo stesso giorno designato per il via dell’edizione 2015, contrassegnata dalla seconda partecipazione di Mikel Landa, poi piazzatosi sul gradino più basso del podio nella classifica generale. Adesso, a dieci anni di distanza, il veterano affronterà per l’ottava volta la Corsa Rosa, con l’obiettivo di centrare nuovamente la top 3, così come successo anche nel 2022, anno della sua ultima presenza. 🔗oasport.it

