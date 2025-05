Giro d’Italia 2025 al via 9 maggio | tappe favoriti e dove vederlo

Inizia venerdì 9 maggio il Girod’Italia2025. La celebre Corsa Rosa, giunta all’edizione 108, scatta quest’anno dall’Albania con la prima tappa di 160 km da Durazzo a Tirana. Sarà possibile vedere tutto il Girod’Italia in diretta tv anche in chiaro sulla Rai. Il dominatore dell’anno scorso non c’è, in compenso ai nastri di partenza figurano ben cinque vincitori in passato del ‘Trofeo senza fine’. Senza Tadej Pogacar, che dopo aver incantato nelle classiche di primavera si concentrerà sul Tour de France, sarà un Girod’Italia meno spettacolare ma sicuramente più equilibrato.Da Primoz Roglic e Jai Hindley, leader di una Red Bull-Bora hansgroche che si presenta come lo squadrone da battere (presente anche il colombiano Daniel Martinez, secondo nel 2024), passando per lo spagnolo Juan Ayuso, per la prima volta capitano di una UAE Team Emirates che nonostante l’assenza del fenomeno sloveno può vantare corridori del calibro di Jay Vine, Brandon McNulty e soprattutto Adam Yates, fino a Richard Carapaz, punta di diamante della EF Education-EasyPost, sono in tanti i pretendenti al trono della corsa rosa che scatterà in Albania, con una tre giorni insidiosa che potrebbe già lasciar qualche indizio per strada in vista del rientro in Italia, con la quarta tappa di martedì 13 maggio, da Alberobello a Lecce. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2025 al via 9 maggio: tappe, favoriti e dove vederlo

Su questo argomento da altre fonti

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre.GPM GIRO D’ITALIA 2025PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km)SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗oasport.it

Giro d’Italia 2025: Mikel Landa sogna di tornare sul podio a 35 anni - Un anniversario importante. Il Giro d’Italia 2025 comincerà il 9 maggio, lo stesso giorno designato per il via dell’edizione 2015, contrassegnata dalla seconda partecipazione di Mikel Landa, poi piazzatosi sul gradino più basso del podio nella classifica generale. Adesso, a dieci anni di distanza, il veterano affronterà per l’ottava volta la Corsa Rosa, con l’obiettivo di centrare nuovamente la top 3, così come successo anche nel 2022, anno della sua ultima presenza. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La missione di Giulio Pellizzari: imparare, crescere e sognare in grande; Giro d'Italia 2025, la guida: i protagonisti e i percorsi; Giro d'Italia 2025, Egan Bernal: Non so se sono ancora in grado di vincere un GT, ma è il mio obiettivo; Parte il Giro d'Italia 2025: due i valtellinesi a caccia di gloria. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro d'Italia 2025, si parte il 9 maggio: il programma e dove vederlo - Saranno 21 le tappe dell'edizione 108 della Corsa Rosa. La prima in Albania, l'ultima a Roma ... 🔗msn.com

Giro d'Italia 2025: le date, tutte le tappe, partecipanti e favoriti - Da Durazzo fino a Roma, le 21 frazioni del Giro che prevede sei tappe per velocisti, otto frazioni di media montagna, cinque di alta montagna e due crono. Il Giro verrà trasmesso in diretta sulle reti ... 🔗msn.com

Giro d’Italia 2025, a Napoli strade chiuse e divieti di sosta in diverse zone della città - Strade chiuse e divieti di sosta per il 15 maggio in vista del Giro d'Italia a Napoli: l'ordinanza del comune di Napoli ... 🔗fanpage.it