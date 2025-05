Giovanna Chinnici massacrata a coltellate sul pianerottolo La giustificazione | Volevano farci morire lentamente

NOVA MILANESE – “Un piano diabolico del clan familiare per condannarci ad una morte lenta: mandare aria gelida con tubature esterne nel nostro appartamento per farci congelare gli organi. Al mattino ci svegliamo tutti sudati e bagnati per la condensa, dalle analisi del sangue risulta che abbiamo indici infiammatori nel sangue, mia moglie si è già ammalata di artrosi. Io ora che sono stato arrestato sto tornando normale, ma lei e mio figlio sono ancora in pericolo. Aiutatemi a fare capire che sto dicendo la verità”. Questa la convinzione di Giuseppe Caputo, il 62enne che lo scorso ottobre ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione a Nova Milanese quella che riteneva la mandante del clan, la cognata 63enne GiovannaChinnici. Il 62enne, ritenuto totalmente infermo di mente, è ora imputato di omicidio volontario e tentato omicidio premeditati in un processo davanti alla Corte di Assise di Monza perché prima ha aggredito la nipote che aveva appena parcheggiato l’auto sotto casa, brandendo un coltello a serramanico e ferendola lievemente e poi ha infierito con i fendenti sulla cognata, mamma della ragazza, che era intervenuta in difesa della figlia. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovanna Chinnici massacrata a coltellate sul pianerottolo. La giustificazione: “Volevano farci morire lentamente”

