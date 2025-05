Giovane ucciso a coltellate a Prato al culmine di una lite

Un Giovane è stato accoltellato a morte nel tardo pomeriggio di oggi a Prato, al culmine di una lite avvenuta in strada. L'omicidio è avvenuto poco prima delle 19 in via Corridoni. Secondo una prima e ancora frammentaria ricostruzione, la vittima è stata coinvolta in una lite al termine della quale è spuntato un coltello. Il Giovane è stato raggiunto da una o più coltellate ed è stato poco dopo soccorso da un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale, ma poco dopo è morto per le ferite riportate. Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno scatenato la lite. Sul posto la polizia. 🔗Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Giovane ucciso a coltellate a Prato al culmine di una lite

Vernio (Prato), giovane sordomuto uccide la madre a coltellate e cerca di dare fuoco alla casa - Stamattina martedì 25 febbraio un giovane sordomuto di 22 anni ha ucciso la madre a coltellate a Montepiano, frazione di Vernio, paese in provincia di Prato. Successivamente il ragazzo ha tentato di dare fuoco alla casa. I fatti sono accaduti intorno alle 4. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, il procuratore capo di Prato Luca Tescaroli e la pm di turno Laura Canovai.L'articolo Vernio (Prato), giovane sordomuto uccide la madre a coltellate e cerca di dare fuoco alla casa proviene da Open. 🔗open.online

Prato, “ho fatto la cosa giusta”: il 22enne dopo aver ucciso la madre a coltellate - (Adnkronos) – "Ho fatto la cosa giusta. Sono stato io a uccidere la mamma. Avrei dovuto uccidere anche mio padre, mio fratello, mio zio e mio nonno. Sono stati sempre cattivi con me. Fin da quando ero piccolo mio padre mi picchiava in testa e i miei familiari mi deridevano. Io mi posso liberare delle […]L'articolo Prato, “ho fatto la cosa giusta”: il 22enne dopo aver ucciso la madre a coltellate proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Tragedia di Carnevale a Bari Sardo: giovane operaio ucciso a coltellate durante una rissa - Una drammatica fatalità ha scosso la comunità di Bari Sardo, in provincia di Nuoro, durante i festeggiamenti del Carnevale 2025. Un giovane di 22 anni, Marco Mameli, ha perso la vita in seguito a una coltellata al petto inferta nel corso di una rissa scoppiata improvvisamente tra partecipanti alla manifestazione. Il tragico evento durante la […] L'articolo Tragedia di Carnevale a Bari Sardo: giovane operaio ucciso a coltellate durante una rissa è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Omicidio a Montepiano, 90 giorni per la perizia. I parenti fra le parti offese - Prato, 15 aprile 2025 – E’ stato affidato l’incarico per la perizia psichiatrica sul giovane di 22 anni che nel febbraio scorso ha ucciso la mamma, Anna Viliani, 60 anni, con 50 coltellate ... 🔗lanazione.it

Prato sotto choc, ragazzo sordomuto uccide la madre a coltellate e poi dà fuoco alla casa - Choc a Montepiano (Prato). Questa mattina, come riporta il Corriere della Sera, intorno alle 4 un giovane sordomuto di 22 anni ha ucciso la madre a coltellate poi ha dato fuoco alla loro casa. 🔗msn.com