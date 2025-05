Giornata Internazionale dell' Infermiere 2025 ad Avellino | un messaggio forte per una professione essenziale

Per la GiornataInternazionaledell'Infermiere2025, la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) ha scelto uno slogan chiaro e incisivo: "Insieme costruiamo salute – Negli Infermieri la soluzione". Un messaggio che esalta il ruolo cruciale degli infermieri. 🔗Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Giornata Internazionale dell'Infermiere 2025 ad Avellino: un messaggio forte per una professione essenziale

