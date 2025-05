Gioia emozione e cori dei fedeli per il nuovo Papa

Città del Vaticano, 8 mag. (askanews) - La gente esulta e piange in Piazza San Pietro mentre il fumo bianco si alza dal camino della Cappella Sistina dopo che i cardinali di tutto il mondo hanno eletto Robert Francis Prevost come nuovoPapa. Grande l'emozione dei fedeli che fanno cori e versano lacrime di Gioia-Piazza San Pietro si stringe così attorno a Leone XIV. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gioia, emozione e cori dei fedeli per il nuovo Papa

Papa Francesco, tra i fedeli in coda:""Emozione grandissima" - La tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma è adornata con un unico fiore: una rosa bianca. Sono tanti i fedeli che arrivano con questo fiore in mano che, al momento, viene deposto di lato. La rosa bianca rappresenta il legame tra Papa Bergoglio e Santa Teresina di Lisieux, fin dai tempi in cui era in Argentina. Forte l'emozione ("grandissima", sottolinea qualcuno) tra chi si è messo in coda dall'alba per l'omaggio al pontefice. 🔗tgcom24.mediaset.it

Ore 18.08, Piazza San Pietro esplode di gioia: la reazione dei fedeli alla fumata bianca – Il video - Un boato di gioia ha attraversato piazza San Pietro nel momento in cui dal comignolo della Cappella Sistina è apparsa la fumata bianca, segno dell’elezione del 267esimo Pontefice, successore di Papa Francesco. L’annuncio è stato accolto da un lungo applauso, carico di commozione, da parte dei fedeli accorsi in Vaticano. Secondo le forze dell’ordine presenti sul posto, in piazza si contano già oltre 15mila persone, un numero destinato a crescere nelle prossime ore. 🔗open.online

Grande emozione per i fedeli che si sono radunati a San Pietro per assistere alla traslazione in Basilica del Pontefice - Diverse migliaia, i fedeli che hanno raggiunto Piazza San Pietro per assistere alla cerimonia di traslazione di Papa Francesco. Dalla piazza, un coro pressoché unanime. Francesco era amatissimo perché «era uno di noi», come hanno dichiarato praticamente tutti gli intervistati. «La sua forza, quella di avvicinarci alla sua Chiesa», «Un uomo semplice, uno del popolo», le parole di chi ha voluto lasciare un ricordo. 🔗iodonna.it

