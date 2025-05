Gina scomparsa da oltre un mese e trovata morta | cosa le è successo

Per settimane l’Italia è stata scossa dalla scomparsa di Gina Monaco, una donna di 60 anni che ha fatto perdere le sue tracce in circostanze misteriose. La notizia della sua sparizione ha subito destato preoccupazione, scatenando un’intensa mobilitazione delle forze dell’ordine e degli abitanti del paese, alla ricerca di qualsiasi indizio che potesse portare a una svolta. Nonostante gli appelli disperati della famiglia e le numerose segnalazioni, il caso sembrava destinato a restare irrisolto, tenendo tutti con il fiato sospeso.Il corpo di Gina Monaco, 60 anni, è stato ritrovato nella mattinata di oggi in contrada Tratturo Moretto, a pochi passi dalla sua abitazione di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. La donna era scomparsa il 6 aprile scorso, ma non si era mai allontanata dalla zona della sua casa, dove il cadavere è stato rinvenuto, nascosto nella fitta vegetazione. 🔗Thesocialpost.it

