GB 7 iraniani arrestati | Iran protesta

4.00 Teheran ha chiesto spieagazioni a Londra dopo l'arresto di sette Iraniani, quattro dei quali sospettati di pianificare "un atto terroristico". Secondo il Times, il presunto complotto avrebbe avuto come obiettivo l'ambasciata israeliana a Londra. Le operazioni, condotte in due blitz distinti, hanno portato al fermo di 8 persone in totale. Il capo della diplomazia Iraniana, Abbas Araghchi, ha dichiarato che Teheran è pronta a collaborare se emergeranno accuse fondate. 🔗Servizitelevideo.rai.it

