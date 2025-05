Furto in Passeggiata giovane propone avances e strappa via la collana

Viareggio, 8 maggio 2025 – Si era seduto su una panchina in Passeggiata, e si è ritrovato vittima di un Furto con destrezza. Protagonista dell’episodio un noto commercialista sessantenne, che esprime amarezza per un fatto accaduto nel pieno pomeriggio, quando è stato avvicinato da una donna dall’atteggiamento assai disinvolto, che gli ha portato via la catenina d’oro dopo avergli pure strappato il cellulare di mano. “Erano le 16 circa ed ero seduto al Belvedere delle Maschere – racconta – aspettavo un amico e avevo le cuffie nelle orecchie per ascoltare un po’ di musica. Noto una giovane donna che si fionda verso di me, si siede accanto e inizia a parlarmi. Tolgo le cuffiette e le chiedo cosa voglia. Ha iniziato a farmi esplicite proposte sessuali, chiedendo se volessi andare in spiaggia con lei. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Furto in Passeggiata, giovane propone avances e strappa via la collana

Se ne parla anche su altri siti

Bologna, trovato con un cacciavite mentre tenta di aprire un'auto: giovane denunciato per furto pluriaggravato - Un cittadino italiano denunciato a Bologna per furto pluriaggravato su auto in sosta. Intervento rapido della Polizia. 🔗notizie.virgilio.it © notizie.virgilio.it - Bologna, trovato con un cacciavite mentre tenta di aprire un'auto: giovane denunciato per furto pluriaggravato

Furto nella notte al supermercato: denunciato un giovane - Piazza al Serchio (Lucca), 18 aprile 2025 – La notte del 30 marzo scorso un ladro si sarebbe introdotto all'interno di un supermercato di Piazza al Serchio (Lucca) asportando generi vari, tra cui alimentari, per un valore di qualche centinaio di euro, dileguandosi dopo qualche ora. Il presunto autore, un giovane residente in Media Valle, è stato individuato e denunciato dai carabinieri. Ad aiutare le investigazioni dei militari i sistemi di videosorveglianza. 🔗lanazione.it © lanazione.it - Furto nella notte al supermercato: denunciato un giovane

Furto sventato dai commessi, il giovane ladro li minaccia: “Ci vediamo fuori”. Il video - Civitanova Marche, 20 febbraio 2025 – Sventano un tentativo di furto da parte di un giovane straniero, poi lo spingono fuori dal negozio mentre lui fa resistenza, si divincola, e alla fine li minaccia. È quanto accaduto ieri sera nel negozio Acqua e Sapone di via Saragat, a Fontespina, dove due addetti del personale hanno dovuto gestire una situazione difficile con un ragazzo, straniero, che insieme ad un amico, poco prima aveva tentato di rubare un profumo. 🔗ilrestodelcarlino.it © ilrestodelcarlino.it - Furto sventato dai commessi, il giovane ladro li minaccia: “Ci vediamo fuori”. Il video

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Furto in Passeggiata, giovane propone avances e strappa via la collana; Coppia denuncia il falso furto dell'auto per incassare il premio assicurativo. Nei guai due giovani; Ruba una giacca firmata da 600 euro, ma le telecamere lo incastrano: turista fermato prima della partenza; Cinzia Dal Pino insegue il ladro che le aveva rubato la borsetta. Poi lo investe con il Suv e lo uccide. «Gli. 🔗Ne parlano su altre fonti

Denunciato un giovane per il furto alla sede Udu di Venezia - La Polizia di Venezia ha denunciato un giovane di 29 anni quale presunto autore del furto consumato nella notte del 15 aprile scorso presso la sede dell'Unione degli Studenti Universitari ... 🔗ansa.it