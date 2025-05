"Aiutateci a costruire ponti, con il dialogo, per essere sempre in pace. Le parole di Papa Leone XIV sono un messaggio di speranza in un tempo attraversato da profonde incertezze. Che il suo pontificato possa essere impulso per un mondo fatto di ponti e non di muri, fondato sul dialogo e sulla. 🔗Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Funaro: "Pontificato sia impulso per mondo di ponti e non di muri, dialogo e pace"