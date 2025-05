Fumata bianca in Vaticano | è stato eletto il nuovo papa

La Fumatabianca in Vaticano è arrivata al terzo tentativo. Le campane suonano in piazza San Pietro per l'elezione del nuovo pontefice che sarà chiamato a succedere a papa Francesco. Una decisione che il Conclave ha raggiunto in tempi brevi, dopo il secondo giorno di riunione. "Habemus papam", è. 🔗Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Fumata bianca in Vaticano: è stato eletto il nuovo papa

E' arrivata l'attesa fumata bianca in Vaticano: è stato eletto il nuovo papa - La fumata bianca in Vaticano è arrivata al terzo tentativo. Le campane suonano in piazza San Pietro per l'elezione del nuovo pontefice che sarà chiamato a succedere a papa Francesco. Una decisione che il Conclave ha raggiunto in tempi brevi, dopo il secondo giorno di riunione. "Habemus papam", è... 🔗cesenatoday.it

Conclave, bugie sullo stato di salute dei candidati più forti per screditarli (come accaduto a Bergoglio). Fumata bianca già il 7 maggio? - Una volta sgombrato il campo dalle questioni logistiche, per esempio come si dovranno organizzare i cardinali elettori nei giorni a venire, e affrontato l?annoso problema del disastro... 🔗ilmessaggero.it

Fumata bianca che non arriva, bilancio in rosso: quanto costa ogni giorno senza un Papa; Fumata bianca, eletto il nuovo Papa; Habemus Papam, eletto l'americano Robert Francis Prevost: è Leone XIV. La pace sia con voi - Bruni: Scelta nome Leone XIV chiaro riferimento a Rerum Novarum; Il nuovo Papa è Prevost, si chiamerà Leone XIV. Il Conclave 2025 in diretta tv.

Conclave 2025, arrivata la fumata bianca: è stato eletto il Papa: è Robert Francis Prevost - Il nuova Papa è stato eletto: arrivata la fumata bianca dalla cappella Sistina in Vaticano, poco dopo le 18. Campane suonano a festa in piazza San Pietro: ... 🔗msn.com

Fumata bianca in Conclave, Robert Francis Prevost è il nuovo Papa: ha assunto il nome di Leone XIV - La chiesa cattolica ha un nuovo Papa: si tratta dello statunitense Robert Francis Prevost, che ha assunto il nome di Leone XIV. Il 267esimo Pontefice della storia della Chiesa cattolica è stato eletto ... 🔗tpi.it

Conclave, la fumata bianca con le resine del Col Visentin: il legame tra il borgo di Fais e il Vaticano - VITTORIO VENETO - La fumata bianca del conclave, attesa in queste giornate cariche di emozione, potrebbe avere avuto, in passato, un legame sorprendente con Fais di Vittorio Veneto, la frazione ... 🔗ilgazzettino.it