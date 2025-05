FOTO – Thuram scherza sui social e Acerbi diventa il nuovo… Ronaldo!

Marcus Thuram ha pubblicato una carrellata di FOTO dell’ultimo periodo sul suo profilo Instagram. Tra i protagonisti c’è ovviamente Francesco Acerbi, ma in una veste abbastanza insolita. SOGNO! – Francesco Acerbi ha permesso all’Inter di sognare. Il difensore arrivato dalla Lazio sotto un boato di critiche ha conquistato i tifosi e lo ha fatto già da tantissimo tempo ormai. A San Siro, due giorni fa, ha definitivamente cancellato il passato e scritto una storia che andrebbe letta in tutte le scuole calcio. Una storia di resilienza, sacrificio e dedizione per la propria passione e il proprio lavoro. Il 3-3 contro il Barcellona può valere una stagione e tutto dipenderà da cosa accadrà il 31 maggio a Monaco di Baviera. L’obiettivo è quello di evitare una Istanbul-bis.Acerbi come Ronaldo, Thuram si diverte!SCHERZO – Acerbi è diventato l’idolo delle folle e l’uomo che ha fatto emozionare qualsiasi tifoso di calcio a prescindere dalla fede. 🔗Inter-news.it

