Formazione confermata mentre Maresca consegna il primo inizio di 16 anni

2025-05-08 20:41:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Il Chelsea è a 90 minuti dalla loro prima finale europea da quando ha vinto la Champions League nel 2021.mentre la Conference League non è affatto illustre quanto la migliore competizione nel calcio del Club Continental, il manager Enzo Maresca ha dichiarato che il Chelsea sarà “tornato” se vinceranno un torneo per il quale sono stati favoriti dappertutto.Con un vantaggio di 4-1 dalla prima tappa della semifinale con Djurgarden, il Chelsea dovrebbe avere un po ‘di difficoltà a progredire verso la finale di Wroclaw.E, con il loro comodo vantaggio, Maresca ha mescolato il suo branco.Notizie sul team del ChelseaMarc Cucurella è l’unico giocatore a mantenere il suo giocatore dalla XI che ha battuto i campioni della Premier League Liverpool 3-1 domenica scorsa. 🔗Justcalcio.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

2025-02-22 18:30:00 Breaking news:101 GRANDI Obiettivi è un editore globale dei media di calcio dedicato alla produzione di contenuti per una generazione digitale su piattaforme Web, sociali e mobili. Il sito Web 101 Great Gool è costantemente aggiornato con informazioni sullo streaming in diretta e consigli sulle scommesse sul calcio, nonché con le notizie di calcio (calcio), gli aggiornamenti di video e social media a ore. 🔗justcalcio.com

2025-04-27 14:16:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Il Manchester United ha nominato una squadra forte per il loro viaggio in Premier League a Bournemouth nonostante la loro stagione si basi interamente sulla Europa League.Lo United Face Athletic Bilbao nell’andata della loro semifinale giovedì, con quella competizione l’unico trofeo che i Red Devils possono vincere e la loro unica rotta possibile per la Champions League. 🔗justcalcio.com

2025-05-05 19:59:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:È una grande serata per Nottingham Forest mentre cercano di mantenere la loro spinta per un posto in Champions League.Gli uomini di Nuno Espirito Santo possono unirsi al Chelsea e Newcastle su 63 punti con una vittoria, solo un timido del Manchester City del terzo posto, con i primi cinque che si uniscono all’élite europea la prossima stagione. 🔗justcalcio.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tottenham-Chelsea, le probabili formazioni: Son verso la panchina, Maresca conferma i suoi; Premier League 2024-2025: Manchester City-Chelsea, le probabili formazioni; Giallorossi a Genova per cercare di ritrovare i punti, confermato il duo Helgason-Berisha. Le probabili formazioni; Premier League: Arsenal-Chelsea, le probabili formazioni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Legia-Chelsea, le formazioni ufficiali: Maresca non rinuncia a Palmer, baby Tyrique dal 1' - Mentre in parallelo andrà in scena ... Sono state svelate le formazioni ufficiali dei rispettivi allenatori: Maresca schiera un undici Blue con ben cinque giocatori sostituiti rispetto all ... 🔗tuttomercatoweb.com