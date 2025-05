Fondazione – Stagione 3 | il primo teaser della serie Apple Tv+

Fondazione – Stagione 3: il primoteaserdellaserieApple Tv+Apple TV+ ha presentato oggi il primoteaserdella terza Stagione di Fondazione (Foundation), l’epica saga di David S. Goyer, in arrivo l’11 luglio. Basata sui pluripremiati racconti di Isaac Asimov e interpretata dagli attori nominati agli Emmy Jared Harris e Lee Pace e da Lou Llobell, la nuova Stagione di 10 episodi farà il suo debutto su Apple TV+ con il primo episodio, seguito da nuovi episodi settimanali fino al 12 settembre. La serieApple Original è prodotta per Apple TV+ da Skydance Television.Fondazione ha affascinato il pubblico con la sua intricata costruzione del mondo, le sue immagini mozzafiato, la sua narrazione audace e le sue interpretazioni avvincenti. La terza Stagione continua l’epica cronaca di un gruppo di esuli nel loro viaggio per salvare l’umanità e ricostruire la civiltà in mezzo alla caduta dell’Impero Galattico. 🔗Cinefilos.it