Fognini saluta il Foro Italico con una sconfitta Per Berrettini c' è Fearnley

LIVE Fognini-Fearnley 2-6 3-6, ATP Roma 2025 in DIRETTA: passa lo scozzese, l’azzurro saluta il Foro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE20.36 Percentuali deboli al servizio per Fognini. Nemmeno una prima in campo su due per l’azzurro (49%) e un bottino di soli 14 punti vinti con la prima (52%). Sicuramente più falloso il numero undici d’Italia, autore di 25 errori non forzati. Da sottolineare i cinque doppi falli commessi da Fearnley.20.34 Due set che, per come si sono sviluppati, si assomigliano molto. 🔗oasport.it