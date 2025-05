Firmato il preliminare per la moschea in via Giustizia

Dal sogno di una moschea nell'area degradata dell'ex segheria in via Giustizia, fino ad arrivare alla firma del contratto, il passo non è stato breve ma ora è realtà. Nei giorni scorsi è stato siglato il preliminare d'acquisto da parte della comunità bengalese mestrina e ora il Comune di Venezia.

