Firenze l’amicizia tra il priore di Santo Spirito e il nuovo Papa | L’ultima volta qui ad aprile 2024

Firenze, 8 maggio 2025 – Amici. Padre Giuseppe Pagano, priore di SantoSpirito e Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV sono amici da anni. Si conoscono dall'83, dai tempi degli studi al collegio internazionale Santa Monica di Roma: padre Pagano studente in Teologia. Mentre il sacerdote che diventerà Papa studente di Diritto Canonico , racconta ora padre Giuseppe, felice e frastornato per l'elezione. Padre Prevost era stato a Firenze, l'ultima volta ad aprile2024 a officiare messa in SantoSpirito. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, l’amicizia tra il priore di Santo Spirito e il nuovo Papa: “L’ultima volta qui ad aprile 2024”

