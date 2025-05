© .com - Fipili: scatta il divieto di sorpasso per i tir. I tratti interessati

Nuove regole per garantire la sicurezza sulla Fipili . Ai fini della mitigazione di rischi sui viadotti, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze dalle ore 11 di oggi, giovedì 8 maggio 2025 ha ordinato il divieto di sorpasso ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellateL'articolo Fipili : scatta il divieto di sorpasso per i tir. I tratti interessati proviene da Firenze Post. 🔗 .com

Era stato fermato in flagranza di reato, il 29 marzo scorso, quando, a Sonnino, in evidente stato di ebbrezza, aveva dato in escandescenze colpengo e danneggiando con calci e pugni alcune auto in sosta nel centro del paese. Per un 35enne di nazionalità marocchina era stato poi disposto... 🔗latinatoday.it