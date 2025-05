Fiorentina-Betis scintille in campo Antony-Palladino | cos’è successo

Durante i primi minuti del secondo tempo di Fiorentina-Betis, si scaldano gli animi in campo: battibecco tra Antony e PalladinoNon solo sugli spalti, l’atmosfera è caldissima anche all’interno del terreno di gioco. Mentre dalle tribune piovono petardi da una parte all’altra delle due tifoserie, tra Antony e Palladino non volano complimenti.Raffaele Palladino battibecca con Antony (LaPresse) Calciomercato.itInfatti, pochi minuti più tardi del cinquantesimo, su un contrasto a ridosso della panchina viola, l’attaccante del Real Betis ha usato il corpo per spingere il suo avversario, proprio sotto gli occhi del mister.A quel punto, Palladino ha avuto da ridire e Antony ha reagito a muso duro, rispondendo a tono. Solo l’intervento dell’arbitro Nyberg è stato decisivo a placare gli animi tra i due. 🔗Calciomercato.it © Calciomercato.it - Fiorentina-Betis, scintille in campo Antony-Palladino: cos’è successo

