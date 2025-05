Fiorentina-Betis LIVE 2-1 | doppia paratona di De Gea!

Semifinale di ritorno di Conference League, Fiorentina-Real Betis GOAL E AZIONI SALIENTI 88` Follia Richardson, lo salva De Gea due volte! Il. 🔗Calciomercato.com

Allo Stadio Olimpico il match valido per la 30ª giornata di Serie A Lazio Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Ci siamo, è tutto pronto per un altro weekend di Serie A. Tra le mura dello Stadio Olimpico va in scena la gara tra Lazio e Torino, appuntamento di chiusura della giornata numero […] 🔗calcionews24.com

Il momento più atteso della stagione è arrivato. Questa sera, a partire dalle 21, si apre il sipario sul penultimo atto della Champions League... 🔗calciomercato.com

Fiorentina-Betis LIVE, alle 21 la semifinale di Conference League in diretta: Viola a caccia di rimonta per un posto in finale - Alle 21:00 Fiorentina e Betis si sfidano al Franchi nella semifinale di ritorno che deciderà una delle due squadre che andranno in finale di Conference ... 🔗fanpage.it

Segui Fiorentina-Betis con la nostra cronaca live dalle 21:00 - La Fiorentina di Raffaele Palladino (fresco di prolungamento fino al 2027), scenderà in campo alle 21:00 in un Franchi infuocato per ribaltare il 2-1 ottenuto nell'andata della semifinale di Conferenc ... 🔗informazione.it

LIVE | Fiorentina-Betis alle 21: Palladino con Kean-Gudmundsson per la rimonta - L'arbitro della gara sarà lo svedese Nyberg, assistenti Beigi-Soderkvus, quarto uomo Al-Hakim. Al Var ci sarà l'olandese van Boekel, con AVar Ruperti. (4-1-4-1) Vietes; Sabaly, Bartra, Natan, R.Rodrig ... 🔗informazione.it