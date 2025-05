Fiorentina-Betis 2-2 LIVE | gli spagnoli si riportano avanti nel computo totale

All’Artemio Franchi, il match valido per i quarti di Conference League tra Fiorentina-Betis: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Fiorentina-Betis, valevole per la semifinale di Conference League 20242025. PRIMO TEMPO Primo tempo in cui la viola va sotto con il super gol su punizione di Antony. Poi è però . 🔗Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina-Betis 2-2 LIVE: gli spagnoli si riportano avanti nel computo totale

GOL E AZIONI SALIENTI 56` Contropiede dell`Empoli: Kouame sbaglia l`ultimo passaggio e regala il pallone alla difesa giallorossa.

