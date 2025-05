Fiorentina-Betis 2-1 LIVE | doppietta di Gosens

All’Artemio Franchi, il match valido per i quarti di Conference League tra Fiorentina-Betis: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Fiorentina-Betis, valevole per la semifinale di Conference League 20242025. PRIMO TEMPO 🔗Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina-Betis 2-1 LIVE: doppietta di Gosens

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: doppietta dei fratelli Marquez, 3° un buon Bagnaia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA GRIGLIA DI PARTENZA19.21 Dominio!! Marc Marquez vince la Sprint Race davanti ad Alex e Bagnaia.-1 Può amministrare Marquez che ha 898 millesimi di vantaggio su Alex.-1 Inizia l’ultimo giro per Marc Marquez-2 Bezzecchi guadagna qualcosa su Morbidelli che ora ha un distacco di 528 millesimi-2 Acosta tenta una staccata impossibile per ripassare Mir. Il pilota KTM non riesce a fermare la moto e finisce largo-2 Giro in 1:37. 🔗oasport.it

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 21 marzo 2025 - Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 21 marzo 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 21 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. 🔗tpi.it

LIVE Sci alpino, superG La Thuile 2025 in DIRETTA: SOLO ITALIA! Federica Brignone profeta in patria, Goggia seconda a 0.01: doppietta leggendaria! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA CRONACA DELLA DOPPIETTATUTTE LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATE12.11 Si è rialzata Nicol Delago. Sospiro di sollievo.12.10 Pare che si tratti solo di una botta al naso per Nicol Delago.12.09 Nicol Delago ha battuto violentemente i lombari sulla neve. Gara interrotta, mancano 7 atlete, tra cui sua sorella Nadia, che sarà la prossima a partire. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

LIVE | Fiorentina-Betis 2-1: ancora Gosens di testa su corner di Adli. Ora tutto in parità; Fiorentina-Betis 2-1, risultato in diretta della semifinale di Conference League: Gosens ribalta il gol di Antony; Live Fiorentina - Betis Siviglia - UEFA Conference League: Punteggi & Highlights Calcio - 08/05/2025; Calcio Live News: è il giorno delle semifinali di ritorno di Europa e Conference League, Fiorentina-Betis (0-0). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fiorentina-Betis LIVE, alle 21 la semifinale di Conference League in diretta: Viola a caccia di rimonta per un posto in finale - Alle 21:00 Fiorentina e Betis si sfidano al Franchi nella semifinale di ritorno che deciderà una delle due squadre che andranno in finale di Conference ... 🔗fanpage.it

LIVE | Fiorentina-Betis alle 21: Palladino con Kean-Gudmundsson per la rimonta - L'arbitro della gara sarà lo svedese Nyberg, assistenti Beigi-Soderkvus, quarto uomo Al-Hakim. Al Var ci sarà l'olandese van Boekel, con AVar Ruperti. (4-1-4-1) Vietes; Sabaly, Bartra, Natan, R.Rodrig ... 🔗informazione.it

Fiorentina-Betis: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Una partita in cui ci si gioca la stagione. Giovedì 8 maggio alle 21:00 la Fiorentina accoglie il Betis Siviglia al Franchi nel ritorno delle semifinali di Conference. 🔗msn.com