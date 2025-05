Fiorentina-Betis 1-1 LIVE | pareggia Gosens

All’Artemio Franchi, il match valido per i quarti di Conference League tra Fiorentina - Betis : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Fiorentina - Betis , valevole per la semifinale di Conference League 20242025. PRIMO TEMPO 🔗 Calcionews24.com

Bayern Monaco Inter LIVE 1-1: Muller pareggia definitivamente i conti - Appuntamento alle ore 21 all’Allianz Arena per Bayern Monaco Inter, quarto di finale d’andata di Champions League: seguilo live con noi All’Allianz Arena Bayern Monaco Inter, gara valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League, con i bavaresi che arrivano al match dopo aver eliminato il Bayer Leverkusen agli ottavi, mentre la squadra […] 🔗 calcionews24.com

DIRETTA Europa League, Athletic Bilbao-Roma 3-0 e Lazio-Viktoria Plzen 1-1: pareggia Romagnoli – LIVE - Calciomercato.it vi offre il match del ‘San Mames’ tra i baschi di Valverde e i giallorossi di Ranieri e quello dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Baroni e i cechi di Koubek in tempo realeLa Roma e la Lazio affrontano rispettivamente l’Athletic Bilbao in trasferta e il Viktoria Plzen in casa in due gare valide come ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Due sfide ancora apertissime visti i risultati dell’andata che saranno dirette nell’ordine dall’arbitro francese Turpin e dal fischietto olandese Makkelie. 🔗calciomercato.it