Festa del Tortellino | 10 giorni di gusto a Borgo Tossignano

BorgoTossignano, 8 maggio 2025 – Dodici edizioni di gusto ma l’emozione della vigilia è sempre quella della prima volta. E’ tutto pronto per la Festa del Tortellino di BorgoTossignano che da domani al 25 maggio, con una programmazione complessiva di dieci giorni di evento spalmati sui week end lunghi di ben tre settimane, celebrerà la regina delle minestre ripiene del territorio. Deliziosi gioielli fatti a mano con quella sfoglia che, alle latitudini borghigiane, è realizzata ancora con passione dalle arzdore secondo le più antiche tradizioni tramandate di madre in figlia. Riflettori puntati sull’area del centro sportivo del paese, nella zona retrostante la tribuna dello stadio dove in contemporanea si svolgerà il 15° Trofeo Valsanterno di calcio giovanile con il 4° Memorial Poli Giovanni e Cavina Nardo, con quello stand gastronomico da 900 metri quadrati in grado di ospitare fino a 200 persone a sedere. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa del Tortellino: 10 giorni di gusto a Borgo Tossignano

Ne parlano su altre fonti

Clamoroso dietrofront di Trump: dazi ridotti al 10% per 90 giorni, ma per la Cina tariffe al 125% - Retromarcia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi: "Dato che oltre 75 Paesi hanno convocato rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e dell'Ustr, per negoziare una soluzione alle questioni in discussione relative a commercio, barriere... 🔗europa.today.it © europa.today.it - Clamoroso dietrofront di Trump: dazi ridotti al 10% per 90 giorni, ma per la Cina tariffe al 125%

Dietrofront di Trump: dazi ridotti al 10% per 90 giorni, ma per la Cina tariffe al 125% - Retromarcia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi: "Dato che oltre 75 Paesi hanno convocato rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e dell'Ustr, per negoziare una soluzione alle questioni in discussione relative a commercio, barriere... 🔗today.it © today.it - Dietrofront di Trump: dazi ridotti al 10% per 90 giorni, ma per la Cina tariffe al 125%

Donald Trump annuncia una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci. Solo alla Cina tariffe al 125%. Al 10% per tutti gli altri - Il presidente degli Usa Donald Trump ha autorizzato una pausa di 90 giorni sui dazi reciproci che si applica a tutti i Paesi tranne alla Cina. Con il provvedimento, i dazi reciproci a tutti i Paesi del mondo vengono abbassati al 10%, mentre quelli per la Cina vengono aumentati fino al 125%. «Considerata la mancanza di rispetto dimostrata dalla Cina nei confronti dei mercati mondiali, con la presente aumento la tariffa doganale applicata alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125%, con effetto immediato», ha scritto Trump sul suo social Truth. 🔗open.online

Approfondimenti da altre fonti

Festa del Tortellino: 10 giorni di gusto a Borgo Tossignano; Festival del Tortellino 2024; Castelfranco: dal 5 al 15 settembre torna la Sagra del Tortellino Tradizionale; Il Tortellino protagonista a Castelfranco Emilia con la tradizionale sagra. 🔗Cosa riportano altre fonti